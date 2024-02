Xi Jinping parabeniza Alexander Stubb por eleição à presidência da Finlândia

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (16) mensagem de congratulações para Alexander Stubb por sua eleição à presidência da República da Finlândia.

O líder chinês indicou que, sob os esforços dos dois lados, as relações sino-finlandesas conseguiram novos progressos nos últimos anos. Xi Jinping destacou que os dois países mantêm sempre o respeito mútuo, tratamento de igualdade, benefício recíproco e ganha-ganha. As cooperações pragmáticas em todos os setores trouxeram benefícios verdadeiros aos dois povos.

Em sua mensagem, o presidente da China salientou ainda que quer trabalhar com Alexander Stubb para continuar a amizade bilateral, para promover a nova parceria cooperativa para o futuro entre os dois países, por meio de diálogos e intercâmbios, e enfrentar em conjunto os desafios globais, além de impulsionar a paz e o desenvolvimento do mundo.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Patrícia Comunello

