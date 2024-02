Xi Jinping visita povo em Tianjin antes da Festa da Primavera

Na manhã desta quinta-feira, ele visitou primeiro um vilarejo no distrito de Xiqing para se inteirar sobre a recuperação das atividades agrícolas após as enchentes do ano passado edit

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou pessoas na cidade de Tianjin, no norte do país, antes da Festa da Primavera.

Xi também fez uma inspeção na cidade.

Na manhã desta quinta-feira, ele visitou primeiro um vilarejo no distrito de Xiqing para se inteirar sobre a recuperação das atividades agrícolas após as enchentes do ano passado. Ele também visitou pessoas afetadas pelas enchentes no local.

Na tarde desta quinta-feira, Xi foi a uma rua histórica da zona urbana da cidade para verificar o fornecimento de mercadorias para a temporada de férias, bem como a proteção e utilização de blocos históricos e culturais.

