Xiamen, cidade ecológica na China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O desenvolvimento ecológico é um destaque da cidade litoral de Xiamen, no sudeste da China. Quando Xi Jinping trabalhava em Xiamen, ele conferia alta importância à teoria e à prática do desenvolvimento ecológico, além de haver apresentado uma série de iniciativas neste aspecto.

Nos últimos anos, a cidade de Xiamen tem implementado uma série de projetos de restauração ecológica desde as montanhas até o mar, seguindo a ideia de que “montanhas, água, florestas, lagos, gramíneas e areias são da mesma comunidade ecológica”.

continua após o anúncio

Já na década de 80 do século passado, durante o período de Xi naquele município, ele propôs e organizou a elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Socioeconômico de Xiamen 1985-2000, na qual foram incluídos a proteção ambiental e o desenvolvimento ecológico entre os objetivos de desenvolvimento da cidade.

Em 2002, quando Xi Jinping era governador da província de Fujian, ele inspecionou Xiamen e apelou por sua restauração marítima e ecológica.

continua após o anúncio

Atualmente o desenvolvimento ecológico está integrado a todos os setores e ao processo do desenvolvimento socioeconômico da cidade. O PIB marítimo da cidade tem mantido um crescimento anual de mais de 10% por anos consecutivos. Aproximadamente 140.000 toneladas de transações de sumidouros de carbono oceânico foram concluídas em Xiamen, mais do que a metade do país.

As práticas ecológicas de Xiamen resultam na interpretçaão de que não só águas limpas e montanhas verdes, mas também mares azuais e praias limpas, são tão valiosos como montes de ouro e prata.

continua após o anúncio

Tradução: Xia Ren

Revisão: Mariana Yante

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: