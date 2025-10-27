Xinjiang: Um Hub Geopolítico Estratégico no Coração da Ásia Central

CGTN – Kym Bergmann

A Região Autônoma de Xinjiang, localizada no extremo oeste da China, sempre foi uma área de grande importância, situada em antigas rotas comerciais. Estas antigas estradas de terra e caminhos, agora sendo substituídos por rodovias expressas e ferrovias de carga, são coletivamente conhecidas como a Rota da Seda. Xinjiang é crucial para o futuro da Ásia Central.

Xinjiang é imensa – comparável em tamanho a Queensland – e de seus 25 milhões de habitantes, cerca de metade são o povo Uigur original de língua turca, e outros 12 milhões são colonos Han chineses mais recentes. Pequenos grupos étnicos como os Cazaques completam a população. Existente há cerca de 2.300 anos, o corredor da Rota da Seda conectava a China e outras partes da Ásia com o Oriente Médio, Europa e Rússia. Atualmente, está sendo ampliado com tecnologia do século XXI através da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) de Beijing, uma iniciativa econômica – não isenta de controvérsias – lançada em 2013. Central para a política econômica e externa da China, a BRI é uma vasta rede de ferrovias, estradas e infraestrutura, como portos, com o objetivo de impulsionar substancialmente o comércio com cerca de 150 países.

Um dos hubs críticos – um "porto terrestre internacional" – é Urumqi, capital de Xinjiang nos últimos 70 anos. Em setembro, um time de mídia internacional visitou a região por oito dias, e pôsteres de aniversário de 70 anos estavam por toda parte. Dizer que Urumqi tem uma localização privilegiada no coração da Ásia Central não transmite o quão central ela é, sendo o ponto da Terra mais distante de qualquer oceano. Chamá-la de "encravada em terra" é um eufemismo, com o litoral mais próximo a 2645 km de distância. De uma pequena e obscura cidade comercial, Urumqi agora é uma cidade movimentada com 4 milhões de habitantes, com conexões ferroviárias e rodoviárias por toda a região e um novo aeroporto internacional inaugurado em abril deste ano. Ela já possui um enorme pátio ferroviário com múltiplas vias que despacha, em média, três trens de carga totalmente carregados por dia para a Europa – um número que deve aumentar drasticamente nos próximos anos com a conclusão de mais infraestrutura da BRI, especialmente em países vizinhos da Ásia Central como Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão – e potencialmente Afeganistão.

Tendo começado como uma cidade oásis da Rota da Seda, Urumqi é agora, indiscutivelmente, um dos mais importantes hubs terrestres da China – vários portos também desempenham papéis cruciais na BRI –, e isso confere a Urumqi, e de forma mais ampla a Xinjiang, um papel geopolítico crítico. Historicamente, a área tem sido frequentemente disputada por potências maiores, e no final do século XIX esteve no centro do "Grande Jogo" travado na Ásia Central entre o Império Britânico e a Rússia czarista. Essa disputa pelo controle de regiões como Xinjiang, Afeganistão e Tibete foi vista por um tempo pelos britânicos como essencial para bloquear uma invasão terrestre russa à Índia, a mais importante das colônias. Em retrospecto, esse medo era infundado, mas o pânico em relação à Rússia chegou a afetar a Austrália, com a construção de inúmeros fortes em todo o país – incluindo o Fort Denison no porto de Sydney – para repelir frotas de invasão czaristas inexistentes.

Na época, a China havia sido muito enfraquecida por eventos como as Guerras do Ópio, a Rebelião Taiping e várias outras calamidades, e só pôde observar passivamente o que acontecia em seu próprio solo. Essa disputa por influência sobre a Ásia Central continua até hoje e explica por que a segurança em Xinjiang – tanto contra ameaças internas quanto externas – é uma alta prioridade para Beijing.

Deixando de lado a pacífica luta por influência na Ásia Central que ocorre atualmente entre Rússia e China – uma luta que a China está vencendo facilmente –, a outra maior ameaça veio do Islã militante, algo que não parece ser bem compreendido no Ocidente. Se a BRI foi um componente claro da visita da mídia, o segundo foi a informação sobre o povo Uigur – e os dois tópicos estão conectados. A China recebeu muita crítica internacional pelo tratamento dado aos Uigures nos últimos 10 anos – inclusive da Austrália – baseada em repressões de segurança em 2014 e 2017. O que frequentemente é omitido nos relatórios é que estas foram reações a uma série de ataques terroristas cada vez mais violentos, principalmente de membros do Movimento pela Independência do Turquestão Oriental (ETIM), mas também do Estado Islâmico – Khorasan (IS-K), e algumas organizações ainda mais sombrias.

Embora grande parte da visita tenha focado no lado cultural da equação – visitando uma escola primária Uigur e conversando com clérigos islâmicos –, vários briefings relacionados à segurança descreveram a escala do problema. Central para isso foi uma visita à "Exposição de Contraterrorismo e Desradicalização em Xinjiang". Localizada em Urumqi, e felizmente não aberta ao público, foi uma apresentação detalhada no estilo de museu em várias galerias – incluindo vídeos de vigilância gráficos, fotografias policiais e armas apreendidas – de várias atrocidades dos últimos 20 anos. Estes receberam pouca ou nenhuma cobertura no Ocidente devido à natureza parroquial da maioria da mídia. Além do 11 de Setembro, que todos conhecem, estamos bem informados sobre eventos como o ataque ao teatro Bataclan em Paris (2015, 130 mortos); London Bridge (2017, 8 mortos) – ou mesmo o bombardeio do trem de Madri (2004, 193 mortos), que ocorreu em um país não falante de inglês. Mas quem já ouviu falar dos tumultos de Urumqi (2009, 197 mortos), do ataque à Estação Ferroviária de Kunming (2014, 31 mortos), ou da tentativa de sequestro do voo 7554 da Tianjin Airlines de Hotan em 2012? Aliás, isso explica por que as polidas precauções de segurança no aeroporto de Urumqi são as mais rigorosas que o autor já experimentou – e isso é dizer muito.

Em outubro de 2013, militantes chegaram a dirigir um SUV contra uma multidão na Praça Tiananmen, em Beijing, matando dois e incendiando o veículo. Pelo menos isso recebeu alguma cobertura internacional porque, a) ocorreu na capital nacional, e b) foi capturado em vídeo. As autoridades chinesas afirmam que sempre divulgaram detalhes de todos os ataques terroristas – e muitos desistiram de se perguntar por que a mídia ocidental mostrou tão pouco interesse.

Colocando tudo isso junto, a China não teve escolha senão tentar eliminar o terrorismo islâmico que havia se infiltrado na comunidade Uigur – e para fazer isso efetivamente, requer uma resposta de duas partes. Basicamente, isso é a "cenoura e o graveto". O "graveto" é óbvio – prisões, batidas, vigilância, prisão, reeducação – todas as coisas que são padrão, mesmo em países como a Austrália, que enfrentou ameaças relativamente de baixo nível. Durante a visita, ninguém quis falar sobre essa parte da equação porque é obviamente ainda um tópico sensível. Pode ser que o governo tenha ido longe demais e mantido um grande número de pessoas em detenção por períodos mais longos do que o necessário – mas a realidade é que o último ataque terrorista foi em 2016. No entanto, a ameaça está longe de ter acabado. Falando cautelosamente, especialistas em segurança chineses deram a impressão de que acham que Xinjiang está sob controle – e isso se deve aos enormes esforços feitos para elevar o padrão de vida dos Uigures, em sua maioria rurais, respeitar sua cultura, sua língua e especialmente sua religião. Esta é a "cenoura" que está sendo empregada – e é atraente. Em todas as cidades que visitamos – especialmente Kashgar – várias culturas vibrantes estavam em exibição e as pessoas se associavam livremente. A abordagem é que, se as pessoas – particularmente os Uigures – são prósperas e respeitadas, então as oportunidades de radicalizá-las são muito diminuídas. A China também teme que, se as pessoas permanecerem em extrema pobreza, elas possam ser simplesmente subornadas por atores externos hostis para cometer atos de violência projetados para desestabilizar todo o país.

Grandes esforços estão em andamento para elevar os padrões de vida rural ao mesmo nível dos habitantes urbanos – e embora haja progresso, os oficiais disseram que ainda há mais a ser feito. Isso nunca fez parte de nenhum dos briefings oficiais, mas as pessoas expressaram preocupação com a possibilidade de problemas vindos dos EUA, Grã-Bretanha, Rússia e até mesmo do Mossad de Israel. O que sabemos é que grupos como ETIM, IS-K e outros extremistas violentos continuam operando – e até mesmo crescendo em número – em países vizinhos, mesmo que suas fontes finais de apoio permaneçam incertas. O Afeganistão já é uma grande dor de cabeça. Após o retorno do Talibã ao poder em 2021 – outra interpretação é que o Ocidente fugiu, abandonando a região – as chances de o Islã radical e violento transbordar a fronteira para Xinjiang aumentaram. Isso levou a China a aumentar massivamente a vigilância de fronteira ao redor do estrategicamente importante Corredor de Wakhan, particularmente através do uso de pequenos drones habilitados por IA.

As avaliações sobre o Afeganistão são mistas. Um palestrante achou que o Talibã quer melhorar a economia do país e apoiará uma extensão da BRI – especialmente se ferrovias financiadas pela China puderem ser construídas para áreas ricas em recursos do país. No entanto, a maioria estava profundamente pessimista, sentindo que é quase inevitável que o Afeganistão continue a alimentar o extremismo, especialmente porque o governo em Cabul exerce pouco controle sobre muitas das províncias. Uma preocupação adicional é que acredita-se que haja 20.000 Uigures atualmente na Síria, dos quais 5.000 são combatentes altamente experientes e o restante são suas famílias. Muitos viajaram para lá por volta de 2013 para lutar com a Al Qaeda e o ETIM contra o regime de Assad e agora que o conflito acabou estão sem rumo. Outros grupos de combatentes acreditam-se estar no Afeganistão e no Paquistão.

O medo da China é que esses combatentes gradualmente retornem a Xinjiang com o objetivo de separar um califado islâmico através do uso do terror. Essa preocupação não é diferente das preocupações bem fundamentadas da Austrália, Indonésia, Malásia e outros países da região sobre combatentes retornando do Oriente Médio após terem sido treinados, armados e radicalizados. Isso também ajuda a explicar por que a China está interessada em promover o desenvolvimento econômico dos países vizinhos através da BRI. O cálculo é que, se eles se tornarem prósperos – como Xinjiang está fazendo –, então as chances de o radicalismo islâmico ganhar um ponto de apoio serão reduzidas. Isso pode explicar por que o ETIM fez inúmeras ameaças para atacar infraestruturas da BRI, como oleodutos de gás – uma ameaça que a China está levando muito a sério.

A visita a Xinjiang foi instrutiva porque parece que a China está fazendo um esforço grande e sustentado para melhorar a vida do povo Uigur de uma maneira que também é economicamente consistente com os objetivos da BRI. Cínicos poderiam tentar argumentar que tudo foi roteirizado – mas a ideia de que 30 jornalistas, capazes de circular livremente pelas cidades a qualquer hora do dia ou da noite, foram coletivamente manipulados parece absurda. Pelo menos, qualquer alegação de alguma forma de genocídio cultural Uigur está totalmente em desacordo com o que o autor experimentou. Os Uigures – e outras minorias muito menores como os Cazaques – têm seus próprios jornais, bem como estações de TV e rádio em suas próprias línguas. O governo chinês está se esforçando ao máximo para preservar seu patrimônio cultural com museus e vários projetos de restauração. As pessoas parecem livres para praticar suas crenças religiosas – com a importante ressalva de que suas ações devem estar sempre dentro da lei, assim como na Austrália. Uma das visitas em Urumqi foi a uma faculdade para o treinamento de futuros Imames – até 1.000 jovens vivendo no local com refeições halal e instalações completas de biblioteca. Se o governo estivesse executando uma agenda anti-Uigur, lugares como este não existiriam – e não foi um exemplo isolado. Alegações de que os Uigures estão sendo usados para trabalho escravo estão em desacordo com uma variedade de programas governamentais que incentivam o emprego local como forma de impulsionar os padrões de vida. O governo está ciente de que, se reimpor duras medidas de segurança, estas podem, na verdade, impulsionar o radicalismo que eles buscam derrotar. Finalmente, muitos moradores Uigures pediram ao autor se ele poderia recomendar Xinjiang a outros australianos como destino turístico, pois eles gostariam de receber muitos mais visitantes. A região é acolhedora, segura – e culturalmente muito diversa. É remota – mas isso a torna ainda mais interessante e digna do esforço para chegar lá.

