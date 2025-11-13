Fundo Amazônia fecha 2024 com recorde de R$ 930 milhões em novos projetos

O Fundo Amazônia encerrou o ano de 2024 com novos recordes na execução de políticas de preservação e desenvolvimento sustentável na região amazônica. De acordo com o Relatório de Atividades 2024, divulgado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do fundo, foram aprovados R$ 930 milhões em novos projetos

O documento reúne dados sobre 119 projetos apoiados ao longo da história do Fundo, que já desembolsou R$ 1,76 bilhão para iniciativas de combate ao desmatamento, ordenamento territorial, fortalecimento de comunidades tradicionais e incentivo à bioeconomia. Somente em 2024, 12 novos projetos foram contratados e duas chamadas públicas lançadas, somando R$ 183 milhões para a implantação de tecnologias sociais de acesso à água e apoio a comunidades quilombolas.

Um dos destaques do relatório é a diversificação dos parceiros internacionais. Em 2024, o Fundo Amazônia captou R$ 990 milhões. Além de Noruega, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Suíça (o fundo tambémcontou com doações da Petrobras), em 2024 Japão e Dinamarca se tornaram doadores. Com isso, o total de doações recebidas desde 2008 atingiu R$ 4,5 bilhões, consolidando o Fundo como uma das principais iniciativas globais de cooperação para o clima e o desenvolvimento sustentável.

Impacto social e econômico

Os resultados alcançados demonstram o alcance do Fundo Amazônia na transformação das realidades locais. As atividades produtivas sustentáveis apoiadas já beneficiaram 259 mil pessoas e fortaleceram 652 organizações comunitárias, gerando R$ 321 milhões em receitas com a comercialização de produtos da sociobiodiversidade, como castanha, açaí e óleos vegetais.

Na frente de monitoramento e controle, o fundo apoiou 2.123 missões de fiscalização ambiental e contribuiu para o registro de 1,2 milhão de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR). No eixo de ordenamento territorial, foram beneficiadas 192 unidades de conservação e 122 terras indígenas da Amazônia, com impacto direto sobre a vida de 75 mil indígenas.

Em ciência, inovação e instrumentos econômicos, o Fundo Amazônia viabilizou 619 publicações científicas, pedagógicas ou informativas e envolveu mais de 2,1 mil pesquisadores e técnicos em projetos voltados ao conhecimento e à proteção da floresta.

Gestão e transparência

O relatório reforça o compromisso do BNDES com a transparência e a governança das ações. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa) — composto por representantes do governo federal, estados da Amazônia Legal e sociedade civil — é responsável por definir as diretrizes de atuação e prioridades de investimento. O BNDES, além de gerir os recursos e monitorar os resultados, mantém auditorias externas e relatórios públicos sobre o desempenho dos projetos.

Com 17 anos de existência, o Fundo Amazônia reafirma seu papel estratégico na agenda climática e na transição para um modelo de desenvolvimento sustentável no país.

Para obter informações sobre o Fundo Amazônia (inclusive os relatórios anuais), acesse www.fundoamazonia.gov.br.