Petrobras amplia investimentos e fortalece cadeia industrial com expansão do pré-sal e retomada da indústria naval

A Petrobras inicia uma nova etapa de crescimento apoiada na expansão da produção de petróleo e gás e no fortalecimento da infraestrutura necessária para sustentar esse avanço. O Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimentos de US$ 109 bilhões, tendo a exploração e produção como principal destino dos recursos.

A estratégia busca ampliar a produção, desenvolver novos projetos e garantir a reposição de reservas, mantendo o pré-sal como principal vetor de geração de valor para a companhia.

Os investimentos chegam em um momento de forte desempenho operacional. A Petrobras concluiu 2025 com produção total de 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia e produção de petróleo de 2,40 milhões de barris por dia, resultado 11% superior ao registrado em 2024.

Pré-sal impulsiona nova fase de crescimento

No centro dessa expansão está o pré-sal, responsável por 82% da produção total da Petrobras em 2025. A companhia também registrou recordes na camada pré-sal, alcançando produção própria de 2,45 milhões de barris de óleo equivalente por dia e produção operada de 3,70 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

O avanço foi impulsionado pela entrada em operação de novos sistemas de produção, entre eles o FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e o FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, dois dos principais ativos estratégicos da companhia na Bacia de Santos.

Além do avanço dos volumes produzidos, a Petrobras aponta que o desempenho do pré-sal está associado à elevada produtividade dos reservatórios localizados na Bacia de Santos. Campos como Búzios e Mero concentram parte importante da estratégia de crescimento da companhia e vêm recebendo novos sistemas de produção para ampliar a capacidade operacional. A combinação entre escala, tecnologia e eficiência operacional transformou o pré-sal no principal ativo produtor da empresa e em uma das mais relevantes fronteiras energéticas do mundo.

Campos de Búzios e Mero lideram nova geração de projetos offshore

Os campos de Búzios e Mero estão entre os principais responsáveis pelo avanço da produção da Petrobras nos últimos anos. A entrada em operação das plataformas do tipo FPSO Almirante Tamandaré e Alexandre de Gusmão reforça a capacidade produtiva desses ativos e exemplifica o modelo adotado pela companhia para ampliar a produção em águas ultraprofundas.

Os dois projetos integram a estratégia de crescimento baseada em grandes sistemas de produção conectados às áreas mais produtivas do pré-sal da Bacia de Santos. A ampliação dessas estruturas permite aumentar a eficiência operacional e sustentar a expansão da produção prevista para os próximos anos.

O desenvolvimento desses campos também reforça o papel do pré-sal como principal plataforma de crescimento da Petrobras, concentrando investimentos, inovação tecnológica e ganhos de produtividade capazes de ampliar a competitividade da produção brasileira de petróleo e gás.

Importante destacar que o petróleo do pré-sal emite até 70% menos gases de efeito estufa que a média mundial. Essa vantagem se deve à menor concentração de enxofre e outras impurezas, resultando em uma produção de petróleo com menor pegada de carbono. A Petrobras tem ainda avançado na descarbonização de suas operações no pré-sal, utilizando tecnologias como o CCUS para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Com essa tecnologia, o carbono da operação é reinjetado nas rochas de onde sai o óleo em vez de ser ventilado na atmosfera.

Investimentos ampliam a fronteira de produção

A expansão das operações offshore exige uma estrutura logística cada vez mais robusta. Plataformas, embarcações de apoio, sistemas submarinos e navios de transporte formam uma cadeia essencial para que a produção em águas ultraprofundas continue avançando.

Por isso, o Plano de Negócios 2026-2030 também contempla investimentos voltados ao fortalecimento da infraestrutura marítima. Entre as iniciativas previstas estão a construção de 20 navios de cabotagem e 18 barcaças, além de investimentos de aproximadamente US$ 2 bilhões nessas embarcações.

O planejamento inclui ainda o afretamento de 40 embarcações de apoio offshore para atender às demandas crescentes das atividades de exploração e produção.

Estaleiros voltam ao centro dos investimentos

O aumento da demanda por embarcações e serviços especializados cria oportunidades para estaleiros, fabricantes de equipamentos, fornecedores e empresas de apoio à navegação.

Esse movimento é reforçado por iniciativas conduzidas pela Petrobras e pela Transpetro voltadas à renovação da frota nacional e à ampliação da capacidade logística necessária para acompanhar o crescimento das operações offshore.

A assinatura de contratos para embarcações de apoio a sistemas submarinos e o avanço de programas de renovação da frota demonstram como a expansão do pré-sal gera efeitos que vão além da produção de petróleo e gás, alcançando diferentes segmentos da indústria brasileira e conteúdos institucionais da Petrobras sobre exploração e produção.

Política industrial ganha força com a cadeia do petróleo

A conexão entre pré-sal e indústria naval evidencia um dos principais eixos da estratégia da Petrobras para os próximos anos: transformar a expansão da produção em oportunidades para toda a cadeia produtiva nacional.

Ao ampliar investimentos em exploração e produção e, simultaneamente, gerar demanda por navios, embarcações de apoio e infraestrutura logística, a companhia fortalece setores industriais capazes de gerar empregos qualificados, inovação tecnológica e desenvolvimento econômico.

Os resultados alcançados e os investimentos previstos para os próximos anos mostram que o avanço do pré-sal não se limita ao aumento da produção energética. Ele também atua como indutor de uma política industrial baseada em grandes projetos, fortalecimento da capacidade produtiva nacional e expansão de cadeias estratégicas para o país.