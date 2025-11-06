“A COP30 é desafiadora”, diz Marina

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou em entrevista à CNN Brasil que a COP30, marcada para ocorrer em Belém (PA), representa um dos maiores desafios recentes da diplomacia ambiental. Segundo ela, o encontro precisa não apenas garantir a implementação dos compromissos firmados em conferências anteriores, mas também “evitar retrocessos no multilateralismo climático”.

Para a ministra, o momento exige mais do que novas promessas — é hora de consolidar ações concretas e fortalecer a cooperação internacional diante da crescente crise climática.

“A COP30 é desafiadora. Além de criar mecanismos para evitar o ponto de não retorno em relação ao clima, é preciso criar bases para não criar retrocesso no multilateralismo climático”, afirmou Marina Silva. Ela ressaltou que o desafio central está em construir “um mapa do caminho para uma transição que diminua a dependência dos combustíveis fósseis”, destacando a urgência em acelerar a mudança para uma economia de baixo carbono.

Marina observou ainda que o cenário atual difere das edições anteriores das conferências climáticas da ONU, quando o principal impasse era alcançar consensos sobre metas e compromissos globais. Agora, segundo ela, o foco deve ser a execução do que já foi acordado. “Precisamos chegar a avanços e atingir metas. Diferentemente de outras COPs, que tratavam de questões complexas, a COP30 terá de se debruçar sobre a implementação de medidas anteriores”, explicou.

A ministra também lamentou a ausência de representantes dos Estados Unidos — a segunda maior nação emissora de gases de efeito estufa — em um evento preparatório promovido em Belém, classificando o gesto como um sinal preocupante diante da urgência do tema.

Os líderes mundiais começaram a se reunir nesta quinta-feira (6) na capital paraense, dando início à cúpula de chefes de Estado que antecede oficialmente a COP30.