Alemanha apoia ideia do Brasil para fundo florestal

Reuters - A Alemanha apoia fundamentalmente um fundo proposto pelo Brasil com o objetivo de proteger as florestas tropicais, mas ainda não decidiu com quanto contribuirá, disseram fontes do governo em Berlim na quinta-feira.

Como anfitrião das negociações sobre o clima na COP30, o Brasil lançará seu carro-chefe, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), na próxima semana, visando levantar US$ 125 bilhões para ajudar a conservar as florestas ameaçadas de extinção.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, que participará das negociações, considera a ideia muito interessante, disseram as fontes.

No entanto, a contribuição financeira específica precisa ser deixada em aberto no momento, acrescentaram. O Ministério do Desenvolvimento da Alemanha indicou que estão em andamento conversas intensas sobre o montante.

De acordo com fontes do governo, Merz deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a viagem.

Em setembro, Lula se comprometeu a contribuir com US$ 1 bilhão para o fundo e pediu a outras nações que fizessem contribuições igualmente ousadas para garantir que o TFFF, que conta com o Banco Mundial como gerente financeiro, possa entrar em operação durante as negociações sobre o clima.

A viagem de Merz também tem a intenção de enviar um sinal de que os países devem continuar a cooperar para apoiar a proteção climática, disseram as fontes do governo.

Isso é particularmente relevante, já que os EUA não registraram nenhum representante de alto escalão para as negociações.