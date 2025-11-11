COP30 divide opiniões no Brasil, diz pesquisa Genial/Quaest

247 - Pesquisa divulgada nesta terça-feira (11) pela Quaest revelou que a população brasileira está igualmente dividida quanto aos possíveis resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em Belém (PA).

Segundo o g1, a pesquisa aponta que 41% dos entrevistados acreditam que a COP30 trará benefícios concretos para o país, enquanto outros 41% avaliam que o evento não fará diferença. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

Menor rejeição à exploração de petróleo

Outro ponto destacado pela pesquisa é a mudança de opinião sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial, região estratégica da costa norte brasileira. Em outubro, 70% dos entrevistados eram contrários à atividade; neste mês, o índice caiu para 49%.

Já o percentual de brasileiros favoráveis à exploração subiu de 26% para 42%. Os que não souberam ou preferiram não opinar representam 9% dos entrevistados, ante 4% no mês anterior.

COP30 em Belém: expectativa e desafio

A COP30 reúne líderes globais, cientistas, representantes de governos e organizações ambientais para discutir metas de redução de emissões e estratégias contra o aquecimento global. A escolha de Belém como sede destaca o papel da Amazônia como símbolo da luta climática mundial.

Detalhes da pesquisa

O estudo ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro, antes do início da conferência. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.