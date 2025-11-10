Citi vê fundo de florestas tropicais como inovador e alerta investidores

247 - O Citi classificou como “inovador” o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), proposta do governo brasileiro que remunera países por manterem suas florestas em pé. Em relatório divulgado nesta segunda-feira (10), durante a COP30, o banco afirma que “os investidores devem prestar atenção ao fundo”, avaliando que, “pela primeira vez, há um esclarecimento e impulso para investimento em mecanismos financeiros de longo prazo para combater a perda das florestas”

As informações foram publicadas pelo Broadcast/Estadão, que acompanha in loco a conferência em Belém. Segundo a apuração, Brasil, Noruega, França, Indonésia e Portugal já prometeram aportar US$ 5,5 bilhões no TFFF; a meta do governo é alcançar US$ 10 bilhões até o fim de 2026 e, posteriormente, um total de US$ 25 bilhões. Com a base inicial de recursos, o plano é emitir títulos no mercado financeiro.

No documento, o Citi destaca que o TFFF não sobrepõe iniciativas existentes, mas as complementa — como os créditos voluntários de carbono do tipo REDD+ e o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O banco aponta ainda um desenho de finanças combinadas considerado inovador: um veículo de US$ 125 bilhões, com uma tranche de dívida sênior — cerca de 80% do capital — almejando classificação AAA.

A arquitetura financeira, de acordo com o relatório, prevê gestão “do capital por meio de um portfólio diversificado de renda fixa que gera retornos acima do custo de capital, preservando o principal”. A mensuração de resultados teria como base a avaliação da cobertura florestal via sensoriamento remoto por satélite.

O desenho de governança e de incentivos também é citado como diferencial. O TFFF “premia o desempenho em larga escala em até 74 países em desenvolvimento com mais de 1 bilhão de hectares de floresta” e “financia políticas nacionais, e não projetos”, diz o texto do Citi. A expectativa é que o mecanismo amplie a previsibilidade de receitas para países com grandes áreas de florestas tropicais e, por consequência, gere ativos com apelo a investidores institucionais.