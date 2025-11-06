Líder da Síria e ex-Al Qaeda, Sharaa é recebido na Cúpula do Clima em Belém

247 - O líder sírio Ahmed al-Sharaa foi recepcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (6), em Belém (PA), onde acontecerá a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, de 10 a 21 de novembro.

A COP30 em Belém discutirá práticas sustentáveis, como a compensação de emissões de carbono, o uso de energia renovável nas instalações do evento, e a promoção de uma economia circular com foco na reciclagem e reutilização de materiais.

O evento contará com a presença de chefes de Estado, ministros, diplomatas, representantes da ONU, cientistas, líderes empresariais, ONGs, ativistas e outros membros da sociedade civil de mais de 190 países.

O encontro entre Lula e Sharaa também serviu para reforçar laços diplomáticos entre Brasil e Síria em um contexto de instabilidade no país, após a derrubada do presidente Bashar al-Assad.

Al-Sharaa

De acordo com informações divulgadas pela BBC, acredita-se que al-Sharaa tenha se juntado ao grupo terrorista Al-Qaeda no Iraque após a invasão do país pelos EUA. Na época, ele teria sido apoiado pelos Estados Unidos.

A coalizão removeu o presidente Saddam Hussein e seu Partido Baath do poder, mas enfrentou resistência de grupos.

Em 2010, as forças dos EUA no Iraque prenderam al-Sharaa. Numa base próxima da fronteira com o Kuwait, Sharaa teria conhecido jihadistas que depois formariam o grupo Estado Islâmico (EI), incluindo o futuro líder do EI no Iraque, Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Sharaa disse à mídia que após o conflito armado na Síria contra o governo do presidente Assad em 2011, al-Baghdadi ordenou que ele fosse ao país para iniciar um braço da organização lá.

Em 2017, al-Sharaa afirmou que seus combatentes havia juntado a outros grupos rebeldes na Síria para formar o Hayat Tahrir al-Sham (HTS), considerado terrorista por uma série de países . Em dezembro de 2024, Bashar al-Assad, foi deposto e Al-Sharaa se tornou o líder da Síria.