Na COP30, governador da Califórnia critica "burrice" dos EUA sobre clima

247 - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou nesta terça-feira (11), durante sua participação na COP30, em Belém, que os Estados Unidos estão “entregando o futuro da indústria verde à China” e prometeu que seu Estado seguirá na vanguarda da transição energética global, “independentemente da ausência de liderança em Washington”. A informação foi noticiada pela agência Reuters.

Newsom — um dos principais nomes do Partido Democrata e adversário político do presidente Donald Trump — afirmou que a Califórnia continuará a priorizar a tecnologia limpa e a política climática, mesmo após o governo federal norte-americano abandonar a cooperação internacional no tema.

“A China está inundando a zona e dominará a próxima grande indústria global”, disse Newsom, ao discursar para uma plateia na cúpula climática da ONU. “Os Estados Unidos da América são tão burros quanto desejamos ser com relação a esse assunto, mas o Estado da Califórnia não é. Por isso, vamos nos impor, vamos nos empenhar e vamos competir nessa área.”

“Vácuo de liderança”

Antes de chegar à COP30, o governador participou de um fórum de investidores em São Paulo, na segunda-feira (10), onde voltou a criticar a política ambiental da Casa Branca.

“O motivo de eu estar aqui é a ausência de liderança por parte dos Estados Unidos. Esse vácuo é de cair o queixo”, afirmou.

Segundo ele, o retrocesso dos EUA na agenda climática tem aberto espaço para o avanço da China na liderança da indústria verde mundial — especialmente na produção de veículos elétricos, baterias e componentes de energia renovável.

“A China entendeu”, disse Newsom. “Os Estados Unidos estão fritos em termos de competitividade se não acordarmos para o que diabos eles estão fazendo nesse espaço, nas cadeias de suprimentos, como estão dominando a fabricação, como estão inundando a zona aqui, na União Europeia, em outros lugares, na África.”

Rivalidade política com Trump

Newsom é visto como um possível pré-candidato democrata à Presidência dos EUA em 2028 e tem intensificado sua presença internacional em meio à retração da diplomacia climática norte-americana sob Trump.

O governador californiano acusou o republicano de transformar os Estados Unidos em um “petroestado” e de adotar práticas de “capitalismo de Estado”, em vez de incentivar a chamada economia de mercado.

“Sinto que ele está se inspirando um pouco no presidente Xi, não no presidente Reagan. Que diabos está acontecendo?”, questionou, ao criticar também as políticas tarifárias de Trump, que classificou como “loucura do ponto de vista do investimento”.

Califórnia como “parceiro confiável”

Com a economia equivalente à quarta maior do mundo, a Califórnia tem sido uma das principais forças subnacionais a manter compromissos internacionais de redução de emissões e inovação tecnológica.

“Embora a Califórnia seja apenas um dos 50 Estados dos EUA, sua economia a torna um ator importante para influenciar os mercados e a política energética”, afirmou Newsom, destacando que o Estado tem sete vezes mais empregos em energia renovável do que em combustíveis fósseis.

Ele também lembrou que a Tesla, gigante de veículos elétricos, foi fundada no território californiano — em contraste, disse, com o “retrocesso” de montadoras como a General Motors, que “estão tentando recriar o século 19”.

Participação na COP30

Durante sua estadia em Belém, Gavin Newsom deve realizar reuniões bilaterais com líderes de governos nacionais e regionais, incluindo o governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da conferência.

O governador reforçou que a Califórnia seguirá atuando como um “parceiro confiável” em projetos de energia limpa e sustentabilidade, mesmo sem o apoio da Casa Branca.

“Vamos competir. Vamos liderar. E vamos provar que é possível crescer e proteger o planeta ao mesmo tempo”, concluiu.