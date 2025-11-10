PF checa antecedentes de prestadores de serviço na COP30

247 - A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma ampla verificação de antecedentes de profissionais e empresas envolvidas na organização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará. A medida integra o plano de segurança elaborado para o evento, que conta com o apoio de diversas forças de segurança pública do país.

A iniciativa tem como objetivo garantir que todos os prestadores de serviço atuem de forma regular e sem pendências judiciais. Ao todo, a PF realizou a checagem de 25.694 nomes, incluindo fornecedores, trabalhadores terceirizados e outros profissionais ligados à estrutura do evento.

Os dados levantados mostram que 725 pessoas apresentaram algum tipo de registro negativo, enquanto cinco foram identificadas com mandados de prisão em aberto. As verificações cruzam informações de diferentes bancos de dados criminais e administrativos, permitindo à corporação identificar possíveis irregularidades antes do início das atividades.

Após a triagem, os resultados são encaminhados à coordenação do evento, que fica responsável por adotar as medidas cabíveis em relação aos casos identificados. A ação faz parte de uma estratégia preventiva voltada à proteção dos participantes e à manutenção da ordem durante a conferência.