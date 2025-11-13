Relatório da COP30 é adiado após impasse sobre financiamento climático

247 – A divulgação do relatório final da presidência da COP30, inicialmente prevista para esta quarta-feira (12), foi adiada para sábado (15) devido à falta de consenso entre as delegações. A informação foi confirmada pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente do evento. O jornal Folha de S.Paulo informou que o adiamento decorre de impasses persistentes sobre pontos centrais da conferência.

Apesar da indefinição, Corrêa do Lago afirmou que o ambiente nas negociações permanece construtivo. “O clima das discussões é muito positivo”, disse o embaixador. Segundo ele, “as conversas realmente estão indo muito bem, no sentido de que está todo mundo querendo propor ideias. Há tempos que a gente não tem conversas com tanta vontade como agora”.

Impasse sobre financiamento climático trava documento

O principal obstáculo envolve o financiamento para países em desenvolvimento, tema considerado decisivo para o avanço dos compromissos climáticos. As delegações continuam divididas sobre como estruturar os fluxos de recursos necessários à adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática.

Além do financiamento, há divergências em outros eixos relevantes da conferência, como os relatórios de transparência e a resposta global à crise das NDCs — as metas nacionais de redução de emissões apresentadas por cada país.

Questões comerciais e novas exigências também entram na mesa

Outro ponto sensível em discussão são as medidas unilaterais no comércio internacional, que podem impactar países exportadores e elevar tensões sobre competitividade e transição energética justa.

Mesmo com o atraso, a presidência da COP30 mantém otimismo de que as delegações possam chegar a um texto que reflita o compromisso global com o avanço climático e minimize disputas entre países ricos e nações em desenvolvimento.