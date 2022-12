Arrascaeta marca dois gols, mas Uruguai está eliminado da Copa

Coreia do Sul terminou em segundo lugar no Grupo H ao derrotar Portugal edit

AL WAKRAH, Catar (Reuters) - Giorgian de Arrascaeta marcou duas vezes na vitória do Uruguai sobre Gana por 2 x 0 nesta sexta-feira, mas não foi suficiente para manter a seleção uruguaia na Copa do Mundo, pois a Coreia do Sul terminou em segundo lugar no Grupo H ao derrotar Portugal.

Gana, que perdera uma cobrança de pênalti na prorrogação das quartas de final contra o Uruguai na África do Sul há 12 anos, desperdiçou a chance de abrir o placar aos 21 minutos, outra vez em um pênalti, cuja cobrança de Andre Ayew foi facilmente defendida por Sergio Rochet.

O Uruguai respondeu com seus primeiros gols no torneio. De Arrascaeta marcou de cabeça após jogada de Luis Suárez aos 26 minutos e dobrou a vantagem em nova jogada de Suárez seis minutos depois.

A vitória levou o Uruguai ao terceiro lugar com quatro pontos, o mesmo número de pontos da Coreia do Sul, que se classificou com mais gols marcados no torneio depois de conseguir um gol no final da partida contra Portugal para fazer 2 x 1. Gana terminou em último lugar no grupo com três pontos.

