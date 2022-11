Brasil enfrenta Camarões com time reserva e Daniel Alves como capitão

Lateral-direito se transformará no atleta mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo edit

247 - O técnico Tite prepara uma surpresa para a escalação da Seleção Brasileira na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022: os 11 jogadores da Amarelinha que começarão em campo contra Camarões serão reservas. Neste cenário, o experiente Daniel Alves, cuja convocação foi a que mais gerou polêmica entre os 26 selecionados, será o capitão da equipe, informa o UOL Esporte.

O time que treinou como titular nesta quarta-feira (30), divulgado pela própria comissão técnica, foi: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Martinelli e Gabriel Jesus (Pedro). Os nomes entre parênteses representam as posições que ainda podem sofrer alterações até sexta-feira (2), de acordo com os repórteres do UOL.

Vale destacar que, caso confirmada a escalação de Daniel Alves, o lateral-direito se transformará no atleta mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo . Na data do jogo, ele terá 39 anos, 6 meses e 26 dias. O atleta dará coletiva ao lado de Tite nesta quinta-feira (1).

