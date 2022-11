Daniel Alves se torna o brasileiro mais velho convocado para a Copa do Mundo

Antes de Alves, o recorde era do ex-lateral direito Djalma Santos, que foi convocado com 37 anos quando a lista para o Mundial de 1966 foi anunciada; Daniel Alves tem 39 edit

247 - O baiano Daniel Alves se tornou o jogador brasileiro mais velho convocado para representar o Brasil em uma Copa do Mundo. Alves foi anunciado nesta segunda-feira (7) pelo técnico da seleção brasileira de futebol, Tite. Além de Alves, que era a grande dúvida em virtude da idade, outros 25 jogadores foram anunciados pelo treinador.

Aos 39 anos, Daniel Alves superou o recorde do ex-lateral direito Djalma Santos, que foi convocado com 37 quando a lista para o Mundial de 1966, na Inglaterra, foi anunciada. As informações são do jornal O Globo.

O segundo jogador mais velho convocado por Tite para a Copa do Catar 2022 é Thiago Silva, de 38 anos. Silva também é recordista: participou de quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), o máximo de convocações para Mundiais que um atleta brasileiro já conseguiu na história.

