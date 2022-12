Brasil brilha e goleia Coréia por 4 a 0 no primeiro tempo

Apoie o 247

ICL

247 - Em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil está vencendo a Coréia do Sul por 4 a 0, no estádio 974, em Doha, no Catar, nesta segunda-feira (5).

O meia Lucas Paquetá foi o último a ir às redes após contra-ataque eficiente da Seleção, que já vê um adversário aberto. O terceiro gol foi de Richarlison, em linda jogada que contou com o 'drible da foquinha' e uma boa tabela com Marquinhos e Thiago Silva.

Além disso, também marcaram Vinícius Júnior, que aproveitou boa jogada do ponta Raphinha pela direita para receber, livre, na área e balançar as redes, e Neymar, que ampliou o placar de pênalti.

Como novidades, o Brasil teve a volta do astro Neymar, que perdeu os dois jogos finais da fase de grupos por lesão no tornozelo, e do lateral Danilo , que atua na esquerda devido às lesões de Alex Sandro e Alex Telles.

A escalação do Brasil é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militão; Casemiro, Paquetá e Neymar; Vinícius Junior, Raphinha e Richarlison.

Pelo lado sul-coreano, o destaque é o atacante Heung-Min-Son.

O vencedor enfrenta a Croácia nas quartas de final.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.