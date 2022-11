Com camisa verde e amarela, Lula e Janja celebram estreia do Brasil na Copa

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e sua esposa, Janja, postaram foto nas redes sociais com camisa da Seleção Brasileira, verde e amarela, em celebração à vitória na estreia da Copa do Catar.

A postagem foi feita logo após a vitória por 2 a 0 do Brasil contra a Sérvia , com dois gols de Richarlison.

Vídeos também registraram a equipe do governo eleito assistindo ao jogo do Brasil no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede da transição.

Antes do jogo, que começou às 16h, Lula havia postado no Instagram uma mensagem de incentivo ao uso da camisa com as cores da bandeira brasileira - capturada pela extrema direita durante o governo Bolsonaro.

“Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil”, postou Lula.

Lula assistiu ao jogo acompanhado de Janja no bairro de Pinheiros, Zona Oeste da capital, onde se recupera de cirurgia realizada no domingo (20), no Hospital Sírio-Libanês.

Ele realizou “uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia”. O boletim informou que Lula não tem câncer.

➡️ Alckmin e a turma da transição no teatro do CCBB pra acompanhar jogo entre Brasil e Sérvia, na Copa do Mundo pic.twitter.com/sbmp2YMyCD — Metrópoles (@Metropoles) November 24, 2022

