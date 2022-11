Copa do Catar: Japão surpreende e derrota Alemanha de virada

Apoie o 247

ICL

247- A seleção do Japão surpreendeu e venceu a Alemanha por 2 a 1 na partida do grupo E da Copa do Mundo do Catar na manhã desta quarta-feira (23).

Guendogan abriu o placar, de pênalti, para os alemães aos 33 minutos da primeira etapa. Ritsu Doan empatou para a seleção japonesa aos 30 do segundo tempo. Aos 37, Takuma Asano virou para o Japão.

>>>> Jogadores da Alemanha protestam contra discriminação no Catar e censura da Fifa

A partida foi realizada no estádio Internacional Khalifa, em Doha, e foi a segunda da rodada desta quarta-feira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.