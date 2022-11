Copa do Mundo: sem Neymar e Danilo, Brasil duela com Suíça pela classificação antecipada

Seleção está em campo com Fred e Militão para suprir as ausências. Acompanhe as atualizações edit

Agência Brasil - Em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira de futebol masculino encara a Suíça nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos. Líder do Grupo G, com três pontos, o Brasil busca a classificação antecipada às oitavas de final do Mundial, assim como a Suíça, também com três pontos, que ocupa o segundo lugar na chave devido ao saldo de gols. No mesmo grupo estão Camarões e Sérvia que ainda não pontuaram na competição.

Brasil e Suíça já empataram duas vezes em Mundiais: na primeira delas, na primeira Copa realizada no Brasil, em 1950, o placar foi de 2 a 2 no Estádio do Pacaembu, em São Paulo; e na última edição da Copa, na Rússia, em 2018, o confronto terminou em 1 a 1.

Na fase de grupos da Copa do Catar o escrete canarinho estreou com vitória por 2 a 0 contra a Sérvia.

O Brasil enfrentaa a Suíça com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Fred; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

Ao vivo:

19' - Paquetá cruza para Richarlison na área, que não alcança

17' - Jogo é de posse de bola brasileira, com passe entre os defensores. Siíça joga fechada

11' - Brasil tem primeira jogada promissora com belo lançamento de Paquetá para Richarlison, que cruzou para a área

