EUA e País de Gales empatam em rodada pelo grupo B

247 - As seleções dos Estados Unidos e de País de Gales empataram em 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (21), no estádio Ahmad bin Ali, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, país da Península Arábica, na região do Oriente Médio, formado por partes da Ásia e do Norte da África.

Timothy Weah abriu o placar para os EUA, e Bale, de pênalti, empatou para Gales, que retornou a uma Copa depois de 64 anos. Com o resultado, EUA e País de Gales terminaram a primeira rodada empatados com um ponto na segunda e terceira colocação do Grupo B.

A Inglaterra lidera com três pontos após vencer o Irã por 6 a 2 nesta segunda-feira.

A próxima rodada do Grupo B será disputada na sexta (25), quando País de Gales jogará contra o Irã às 7h (de Brasília) e os EUA contra a Inglaterra às 16h (também de Brasília).

Pelo grupo A, os holandeses ganharam de Senegal.

