Lula rebate críticas à seleção e pede dança na comemoração de gols contra a Croácia

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou uma mensagem descontraída nesta sexta-feira (9) no Twitter pedindo dança nas comemorações dos eventuais gols da seleção brasileira contra a Croácia.

Brasil e Croácia se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo às 12h desta sexta.

"Bom dia. Aqui em Brasília seguimos trabalhando para construir um novo governo e futuro para o povo brasileiro. E hoje, meio-dia, tem jogo do Brasil. Torço para nosso time fazer uma boa partida, com muitos gols comemorados com alegria e dança", escreveu.

Após o jogo contra a Coreia do Sul, os jogadores brasileiros e o técnico da seleção, Tite, foram criticados por comemorarem os gols com danças. A crítica com maior repercussão partiu do comentarista britânico Roy Keane, ex-jogador do Manchester United: "eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro gols e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom".

