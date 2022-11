México e Polônia empatam em 0 x 0. Grupo C fica embolado

Apoie o 247

ICL

247 - As seleções do México e da Polônia empataram em 0 a 0 na tarde desta terça-feira (22), no estádio 974, na Copa do Mundo do Qatar. O artilheiro polonês Robert Lewandowski perdeu um pênalti.

Com o resultado, a Arábia Saudita lidera com três pontos o grupo C, após vencer a Argentina.

Mexicanos e poloneses ficaram com um ponto cada. Os argentinos não pontuaram, mas a rodada deixou a diferença de pontos apertada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.