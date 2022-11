México vence Arábia Saudita pelo grupo C. Os dois times não avançam para as oitavas na Copa do Catar

Os mexicanos empataram com a Polônia em números de pontos, mas ficaram atrás no saldo de gols edit

Apoie o 247

ICL

247 - O México venceu a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) por 2 a 1 em jogo válido pelo grupo C, mas não conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região formada com partes da África e da Ásia. Os dois times estão fora da próxima fase.

Os mexicanos empataram com a Polônia em números de pontos no grupo C, mas ficaram atrás no saldo de gols. A Polônia, derrotada pela Argentina por 2 a 0, segue para as oitavas junto com os argentinos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.