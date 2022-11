Nike faturou R$ 250 milhões com vendas da nova camisa da Seleção

Apoie o 247

247 - A Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira, já vendeu mais de 720 mil unidades do novo uniforme da 'amarelinha' desde o lançamento, em 7 de agosto deste ano, informa o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

Dado que o preço de mercado de cada unidade é R$ 350 , isso significa que a empresa já faturou mais de R$ 250 milhões com vendas da camisa que será utilizada pela Seleção na Copa do Mundo de 2022.

O colunista aponta que as vendas também foram reforçadas com o bolsonarismo, dado que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se apropriaram das cores verde e amarelo e do uniforme da Seleção Brasileira nos últimos anos e, entre 16 de agosto e 30 de outubro, ocorreu a campanha presidencial no país.

