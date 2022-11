Raphinha compartilha texto em defesa de Neymar: 'maior erro foi nascer brasileiro; esse país não merece seu talento'

"Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a pena", disse o companheiro de seleção do atacante edit

247 - O jogador da seleção brasileira Raphinha, que atua como ponta, defendeu Neymar nesta sexta-feira (25), após torcedores comemorarem o fato de o atacante ter sofrido uma lesão nesta quinta-feira (24). Ele não poderá disputar os próximos dois jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, realizada no Catar.

"Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol", diz texto compartilhado por Raphinha. "Torcedores da Argentina tratam Messi como um 'Deus'. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como um rei. Torcedores brasileiros tocem para Neymar quebrar a pena", acrescenta a publicação.

Depois de sofrer a lesão, Neymar se pronunciou. "Tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível e minha fé é interminável".

Foto: Reprodução

