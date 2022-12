Tite define Brasil com Fred e Gabriel Jesus para o duelo contra Camarões

Apoie o 247

ICL

247 - O técnico da seleção brasileira, Tite, terminou a preparação dos jogadores para o último duelo na fase de grupos da Copa do Mundo, do Catar, com Fred e Gabriel Jesus entre os titulares. O time enfrentará os Camarões, a partir das 16h (de Brasília).

A escalação treinada foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves (capitão), Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

>>> Galvão Bueno ironiza eliminação da Alemanha

O atacante Neymar, os laterais Alex Sandro (esquerdo) e Danilo (direito) não estarão nem entre os reservas porque se recuperam de lesão.

O Brasil está classificada para as oitavas de final do torneio, realizado no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. A seleção gamhou da Sérvia e da Suíça nos dois primeiros jogos da fase de grupos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.