Alemanha volta a barrar entrada de brasileiros vacinados com CoronaVac

Há uma semana, a Alemanha havia liberado a entrada de brasileiros vacinados com a CoronaVac edit

247 - A Alemanha voltou a barrar a entrada de brasileiros vacinados com a CoronaVac, após ter, há uma semana, liberado seu ingresso. A medida tinha começado a valer no último domingo (19).

Agora, o país só permite a entrada daqueles que tenham se vacinado com os imunizantes aprovados pela Agência de Medicamentos da Europa (EMA). Brasileiros vacinados com Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen e Moderna (não aplicada em território nacional) podem entrar sem restrições no país europeu, como já é possível desde 22 de agosto. A vacinação deve estar completa há pelo menos 14 dias.

Não há previsão para a EMA se pronunciar sobre a liberação da Coronavac (Com informações da CNN Brasil).

