América Latina é responsável por metade dos novos casos de coronavírus, segundo OMS

Nesta quinta-feira, 18, foram cerca de 150 mil registros, um recorde do registro diário de novos casos de Covid-19 edit

247 - A América Latina é responsável por metade do novos casos de coronavírus no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nesta quinta-feira, 18, foram cerca de 150 mil novos registros no mundo, um recorde de novos casos diários da doença.

“O vírus ainda está se espalhando rapidamente, ainda é mortal e a maioria das pessoas ainda é suscetível. Nós reforçamos a importância das medidas de isolamento, o uso da máscara e a higiene das mãos”, disse o diretor geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19).

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus. Até às 14h, 1.009.699 pessoas haviam contraído a doença no país, segundo levantamento do consórcio de veículos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 26.340 novos casos.

O País também registra ao todo 48.427 mortes por Covid-19, com um aumento de 558 novas mortes desde às 20h de quinta-feira (18).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.