Anvisa: frascos da CoronaVac contêm dez doses e utilização de "seringas inadequadas" pode comprometer quantidade

Após relatos de que frascos da CoronaVac não continham dez doses do imunizante, como indicado pelo fabricante, a Anvisa realizou análises e concluiu que a diferença na quantidade está relacionada a erros de extração edit

247 - Após técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizarem uma inspeção na linha de envase da CoronaVac, vacina contra Covid-19, a agência anunciou nesta segunda-feira (17) que não houve problema na quantidade de doses inserida em cada frasco do imunizante.

Levantamento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em parceria com o Observatório da Covid-19 BR constatou que nove cidades paulistas receberam 40% dos frascos da CoronaVac com menos doses que o indicado pelo fabricante.

Segundo a Anvisa, "os frascos da vacina trazem 10 doses, conforme previsto", e a diferença observada na quantidade está relacionada a erros de extração, “principalmente pelo uso de seringas inadequadas”.

"De acordo com a avaliação técnica feita pela Anvisa o uso de seringas de 3ml não seria o mais adequado para a extração de vacinas, que possuem doses de 0,5ml. O relatório aponta ainda que o mais adequado para a retirada e aplicação das doses são as seringas de 1ml que têm uma maior precisão para cada dose", diz a agência.

