Anvisa recebe pedido de uso emergencial de medicamento contra Covid-19

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (30) um pedido de uso emergencial do que pode ser o segundo remédio contra Covid-19 com certificação no Brasil. O primeiro foi

o antiviral remdesivir.

A substância, produzida pela farmacêutica norte-americana Eli Lilly, usa uma combinação de dois anticorpos sintéticos, o banlanivimabe e etesevimabe, - versões das defesas naturais do corpo fabricadas em laboratório - que combatem infecções. O medicamento é indicado para pacientes com quadros leves ou moderados da doença e não pode ser utilizado em pacientes hospitalizados que precisam de oxigênio em alto fluxo ou ventilação mecânica.

Dentro de 24 horas, a Anvisa irá verificar se todos os documentos foram entregues. Não havendo nenhuma pendência, a agência tem até 30 dias para dar um parecer.

