Após conter a Covid-19 por meses, surto propaga vírus para cinco províncias da China

247 - As autoridades da China anunciaram nesta terça-feira (28) novos casos de pessoas infectadas com a Covid-19 após surto de contágio na região nordeste, que se espalhou por cinco províncias do país, incluindo a de Pequim, capital. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

A China, onde surgiu o vírus em 2019, conseguiu conter a pandemia por alguns meses graças ao uso de máscaras de proteção atrelado ao confinamento e ao controle de contatos entre pessoas, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde maio, nenhuma morte é registrada no país, acrescenta a reportagem.

No entanto, nos últimos meses surgiram focos de infecção em diferentes partes da China. Na manhã desta terça-feira, as autoridades do país anunciaram o registro de 68 novos infectados nas últimas 24 horas, atingindo o maior aumento diário de casos desde abril deste ano.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.