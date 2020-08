Após Pazuello declarar que falta cloroquina, Exército anuncia estoque de quase 1 milhão de comprimidos

247 – O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou na última quinta-feira (13) que não é possível atender “nem 50%” da demanda por cloroquina feita por Estados e municípios para o tratamento da Covid-19. O Exército, no entanto, afirmou à reportagem do jornal O Estado de S. Paulo na segunda-feira (17) que possui quase 1 milhão de comprimidos em seus estoques e que, desde julho, não recebeu novas demandas para a produção da droga.

“Coloco de uma forma bem clara que nós atendemos demandas, nós não distribuímos sem demanda, e alerto que nós não conseguimos atender nem 50% do que nos demandam", disse Pazuello, durante participação em audiência pública no Congresso.

“Nosso estoque hoje, no Ministério da Saúde, é zero. Não temos nem um comprimido para atender as demandas. Nós temos uma reserva de 300 mil itens, apenas para atender malária, guardada, o que representa algo em torno de 20% do que eu preciso por ano. Temos uma demanda reprimida hoje de mais de 1,6 milhão de doses para Estados e municípios, só hoje", acrescentou.

