Avião que transporta vacinas de Oxford para o Brasil decola na Índia

247 - O avião que transportará 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca/Oxford da Índia para o Brasil decolou por volta das 20h desta quinta-feira, 21, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo a CNN. As doses foram fabricadas pelo laboratório indiano Serum.

As vacinas chegam ao Brasil nesta sexta-feira, 22. Após pousar em Guarulhos, a carga será embarcada em outro avião que seguirá para o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Nesta quinta, a Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19, e os primeiros embarques com destino ao Brasil e Marrocos. No início desta semana, foram enviados lotes do imunizante ela países vizinhos como Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal.

EXCLUSIVO: CNN tem acesso ao momento em que as doses da vacina de Oxford foram embarcadas no aeroporto de Mumbai, na Índia. A carga chega ao Brasil nesta sexta-feira. Assista: pic.twitter.com/LfiwnSoKQ7 — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 21, 2021

