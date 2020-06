Bolsonaro copia Trump e quer tirar Brasil da OMS

247 - Mesmo sendo atacado por Trump como péssimo exemplo no combate ao coronavírus, Bolsonaro se alinhou mais uma vez ao presidente americano e disse que o Brasil poderá sair da OMS.

Bolsonaro afirmou: “Adianto aqui: os Estados Unidos saíra, da OMS, a gente estuda no futuro, ou a OMS trabalha sem o viés ideológico ou a gente vai estar fora também. Não precisamos de gente lá de fora dar palpite na saúde aqui dentro.”

A manifestação de Bolsonaro ocorre uma semana após Trump ter anunciado o rompimento dos EUA com a OMS, após acusar a organização de atuar para favorecer a China.

Na entrevista, Bolsonaro também citou o fato de a OMS ter voltado atrás nesta semana na decisão de interromper seus testes com a cloroquina no tratamento de Covid-19, e relacionou a decisão com o corte de financiamento pelos EUA.

