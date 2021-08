Bolsonaro volta a mentir sobre Coronavac e diz que imunizante é “experimental”

247 - Jair Bolsonaro usou a mídia para espalhar informações falsas sobre a Coronavac. Em entrevista nesta segunda-feira (30) à Rede Fonte, de Goiás, Bolsonaro voltou a questionar a eficácia do imunizante, alegando que ele é “experimental”.

Bolsonaro ainda mentiu ao dizer que não existiam vacinas disponíveis no mercado para vender, em 2020.

“Falam que devíamos ter comprado vacina no ano passado. Por que não compramos no ano passado? Porque não tinha para vender. Qual país do mundo vacinou no ano passado? Começou em dezembro, no Reino Unido. Assim mesmo, eram vacinas experimentais. Como a Coronavac foi experimental e continua sendo experimental ainda”, disse Bolsonaro.

PUBLICIDADE

No entanto, uma série de emails entregue pela Pfizer à CPI da Covid em caráter sigiloso mostra que a farmacêutica tentou negociar vacinas com o governo, mas não obteve respostas conclusivas do Ministério da Saúde, entre 14 de agosto a 12 de setembro de 2020 A farmacêutica cobrava uma resposta formal do governo sobre a oferta apresentada.

A Coronavac teve sua eficácia reconhecida pela Anvisa em janeiro, quando foi aprovada para uso no Brasil.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE