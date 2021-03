Sem dados do RS, Brasil bate novo recorde e registra 2.340 mortes por Covid-19 em 24 horas

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.340 mortes causadas pela Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgados nesta terça-feira (16).

O número - que não está completo, pois não considera os dados do Rio Grande do Sul - significa a triste quebra de mais um recorde no número diários de mortes em função da pandemia. Com isso, o país soma 281.626 mortos.

No último dia foram também contabilizados 74.595 novos casos de coronavírus, totalizando 11.594.204 casos.

Diante deste cenário, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, que vai assumir o Ministério da Saúde, falou à imprensa.

