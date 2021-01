Brasil já perdeu 0,1% de sua população para a Covid-19

247 - O número de mortos pela Covid-19 no Brasil já corresponde a 0,1% da população, que é de 211,8 milhões. A marca foi alcançada entre a terça-feira e quarta-feira, quando o país registrou um total de 211.511 óbitos decorrentes de complicações relacionadas ao novo coronavírus. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, um a cada um milhão de brasileiros morreu vitimado pela doença.

A marca porém já foi superada, uma vez que os óbitos e os casos confirmados continuam subindo. Nesta quinta-feira (21), foram registrados 59.946 novos casos, com 1.335 mortes. Com isso, o total de óbitos subiu para 214.228, com 8.699.814 casos confirmados.

O avanço da pandemia tem levado os estados a endurecerem as restrições referentes ao isolamento social. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta sexta-feira (22), o adiamento do retorno às aulas, horários restritos para o funcionamento de bares e restaurantes, o cancelamento de cirurgias eletivas, entre outras medidas.

Doria também disse que irá abrir 756 novos leitos para pacientes com Covid-19, além de reativar um hospital de campanha com outros 24 leitos de UTI. Atualmente, nenhuma região do estado está na fase amarela do Plano SP.

