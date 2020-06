Brasil registra mais de 1,2 mil mortes por coronavírus em 24 horas

O Brasil é o segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo. Jair Bolsonaro minimizou a pandemia e disse que “é o destino de todos”, tratando com desprezo vítimas e familiares de pessoas que morreram em decorrência de Covid-19 edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou mais 1.262 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a 31.199 no total. Atualmente, o Brasil já registrou mais de 555 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia.

Nesta terça-feira, 2, Jair Bolsonaro minimizou a pandemia e disse que “é o destino de todos”, tratando com desprezo vítimas e familiares de pessoas que morreram em decorrência de Covid-19.

O Brasil é o segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos EUA. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a América do Sul é o novo epicentro da pandemia do vírus no mundo, com o Brasil liderando.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.