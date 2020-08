Brasil registra novos 51.603 casos de Covid-19 e 1.154 óbitos

247 - O Ministério da Saúde registrou nesta terça-feira, 4, novos 51.603 casos e 1.154 mortes pela Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, já foram contabilizados 2.801.921 diagnósticos e 95.819 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo o ministério, 1.970.767 pessoas já se recuperaram da doença até o momento e outras 735.335 continuam em acompanhamento.

Na segunda-feira, Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que garantia o pagamento de indenização a profissionais de saúde que ficaram incapacitados enquanto atuavam na linha de frente de combate ao coronavírus - ou a seus familiares, em caso de morte. O projeto de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) prevê o pagamento de uma prestação de R$ 50 mil ao profissional de saúde incapacitado permanentemente.

Em caso de óbito, o valor é direcionado ao cônjuge, companheiro ou outros dependentes. Também será pago um valor aos dependentes deixados pelo trabalhador, se forem menores de 21 anos.

As centrais sindicais brasileiras, diante do descaso de Bolsonaro com a pandemia, decidiram marcar para sexta-feira, 7, um dia de “luto e luta” para denunciar a ingerência do governo e cobrar manutenção do auxílio emergencial.



