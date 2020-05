Brasil tem 25% das mortes diárias por coronavírus, alerta OMS

247 - De todas as contaminações de coronavírus que ocorreram no mundo nas últimas 24 horas, 10% foram no Brasil, que também tem 25% das mortes, segundo coluna de Jamil Chade no Uol.

Ele se baseia em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) que mostram que o Brasil, que ultrapassou as mortes diárias dos Estados Unidos (país mais atingido), se tornou o novo epicentro da pandemia do coronavírus.

Os dados, entretanto, não estão atualizados com os números informados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 28. A OMS se refere à situação comunicada a ela até as 5 horas da manhã.

Foram 4,2 mil óbitos em todo o mundo nas 24 horas analisadas. Mais de metade (2,5 mil) ocorreram nas Américas. No Brasil, foram 1.039, o dobro dos EUA.

Em uma semana, apenas EUA e Brasil tiveram mais de 100 mil novos casos registrados.

