Butantan negocia venda de 10 mi de doses da CoronaVac para a Argentina

Instituto Butantan negocia a venda de 10 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 para a Argentina. País vizinho tenta desconto, uma vez que o valor pedido é mais alto do que os US$ 10,30 por dose previsto para o Brasil

247 - O Instituto Butantan, parceiro da farmacêutica chinesa Sinovac na produção da vacina CoronaVac, negocia a venda de 10 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 para a Argentina. Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a expectativa é que o primeiro lote, com 1 milhão de doses, seja entregue em janeiro. O governo argentino tenta um abatimento no preço, uma vez que o valor pedido pelo Butantan é mais alto do que os US$ 10,30 por dose previsto para o Brasil.

A produção da CoronaVac pelo Butantan teve início na semana passada com base em insumos recebidos da Sinovac. Segundo o governador de S. Paulo, João Doria (PSDB), a fábrica do Butantan deverá produzir até 1 milhão de doses diárias do imunizante.

Ainda segundo ele, a vacinação da população começará no Estado em 25 de janeiro, embora um pedido de registro ou de uso emergencial ainda não tenha sido apresentado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

