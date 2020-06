Casa Branca diz que Brasil terá 5.000 mortes diárias por coronavírus em agosto

247 - Estudo do governo dos EUA sobre a evolução dos casos de coronavírus no mundo aponta um cenário trágico para o país, em função das políticas do governo Bolsonaro: o sistema de monitoramento prevê uma piora no quadro brasileiro e agora projeta mais de 165 mil mortes no país até agosto, com 5 mil mortes diárias no início daquele mês. A informação é da jornalista Marina Dias, da Folha de S.Paulo.

Nesta semana, o Brasil registrou recorde de mais de 1,4 mil mortes por dia, quase superando a expectativa do instituto para o meio de julho, quando 1,500 mortes eram previstas em 24h.

Os números podem ser a causa do distanciamento cada vez maior de Donald Trump em relação a Bolsonaro. O presidente dos EUA tem criticado o combate à epidemia no Brasil. "Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. (...) Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais", disse Trump nesta sexta (5).





