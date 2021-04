Cofundador da BioNTech sugere 3ª dose da vacina da Pfizer após 9 meses e reforço a cada ano

O cofundador do laboratório alemão BioNTech, Ugur Sahin, disse que dados de pessoas que receberam a vacina mostram que a resposta imunológica fica mais fraca com o tempo edit

247 - O cofundador do laboratório alemão BioNTech, Ugur Sahin, que desenvolveu em parceria com a Pfizer uma vacina contra a Covid-19, sugeriu a aplicação de uma terceira dose do imunizante num período de 9 a 12 meses, em entrevista à Associated Press.

Sahin afirmou que a eficácia da vacina BioNTech-Pfizer diminui de 95% para cerca de 91% após seis meses - nível ainda bastante alto. “Por isso, precisamos de uma terceira injeção, para fazer com que a proteção da vacina seja novamente quase 100%”, disse.

Atualmente, para ser imunizado contra o novo coronavírus, as autoridades sanitárias e os fabricantes defendem que sejam tomadas duas doses.

Sahin disse que dados de pessoas que receberam a vacina mostram que a resposta imunológica fica mais fraca com o tempo, e uma terceira injeção provavelmente será necessária.

Em seguida, ele afirmou que, “provavelmente, será necessário obter outro reforço a cada ano ou talvez a cada 18 meses”.

Pfizer vai entregar 1 milhão de doses no dia 29

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou na manhã desta sexta-feira (23) que um milhão de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, compradas pelo governo federal, chegarão na próxima quinta-feira (29) ao aeroporto de Viracopos, em São Paulo.

As unidades começam a ser distribuídas na sexta-feira (30). De acordo com o dirigente, as unidades estão sendo importadas do laboratório da Pfizer na Bélgica.

Nesta primeira remessa, as doses serão distribuídas apenas às 27 capitais do País, porque as outras cidades ainda não têm estrutura suficiente para armazenar os fármacos.

O secretário disse que o Programa Nacional de Imunização (PNI) está estudando a ampliação das entregas para outros municípios.

"A Pfizer tem uma característica de armazenagem peculiar. Nesse primeiro momento, a vacina vai ser distribuída para as 27 capitais brasileiras e, em um momento futuro, a gente vai preparar a infraestrutura dos demais municípios para que eles também recebam essas vacinas", disse.

