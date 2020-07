Com 1.545.458 infectados, Brasil registra 63.295 mortes provocadas pela Covid-19

247 - O número de casos confirmados da Covid-19 atingiu 1.545.458 com 63.295 mortes provocadas pela doença no Brasil, aponta o boletim divulgado até as 8h da manhã deste sábado (4) por um consórcio inédito formado entre veículos de imprensa. A informação é do portal G1.

O balanço divulgado na sexta-feira (3) às 20h indicou 1.543.341 infectados e 63.254 mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil, com 1.264 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, acrescenta a reportagem.

O registro foi apurado por um consórcio inédito formado entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, com dados das secretarias estaduais de saúde

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.