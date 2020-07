Com 1.674.929 infectados, Brasil registra 66.887 mortes provocadas pela Covid-19

O balanço mais recente divulgado na última terça-feira (7) às 20h aponta 1.674.655 infectados e 66.868 mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil edit

247 - O Brasil tem 1.674.929 casos confirmados da Covid-19 com 66.887 mortes provocadas pela doença até as 8h da manhã desta quarta-feira (8), aponta o último boletim divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. Os dados são das secretarias estaduais de Saúde. A matéria é do portal G1.

O 30° balanço do consórcio, divulgado às 20h de terça-feira (7), indicou 66.868 vítimas fatais do novo coronavírus com 1.674.655 casos confirmados. O levantamento aponta 1.312 óbitos e 48.584 infectados dentro de 24 horas.

O registro foi apurado por um consórcio inédito formado entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, com dados das secretarias estaduais de saúde.

