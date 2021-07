“Combinação de descaso e incompetência”: denúncia sobre vacina vencida reforça crise do Planalto

Por Nathalia Bignon, para o 247 - Mais um escândalo revelado pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (2) sobre a distribuição de 26 mil doses de vacinas vencidas contra a Covid-19 engrossou a indecorosa ficha de crimes cometidos pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Lideranças políticas de diferentes espectros não pouparam críticas, elevando os ânimos no Congresso, no episódio que jogou ainda mais pólvora na dinamitada gestão federal.

Feito com base em registros oficiais do Ministério da Saúde, o levantamento apontou que até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros. Para agravar a situação, a cidade campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e pivô do Covaxingate, o esquema bilionário de corrupção envolvendo a compra de vacinas pelo Planalto.

“Entre denúncias de corrupção, negligência e omissão, o Governo demonstra a sua incompetência na gestão da pandemia. Cerca de 26 mil doses de vacinas vencidas podem ter sido aplicadas no povo brasileiro. É mais uma denúncia que levaremos à CPI da Covid!”, anunciou o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por meio do Twitter.

Entre denúncias de corrupção, negligência e omissão, o Governo demonstra a sua incompetência na gestão da pandemia. Cerca de 26 mil doses de vacinas vencidas podem ter sido aplicadas no povo brasileiro. É mais uma denúncia que levaremos à CPI da Covid! https://t.co/9xqiD4Gfzr — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) July 2, 2021

Ex-ministro da Saúde e também integrante titular da CPI que investiga o descaso do governo na gestão da pandemia do coronavírus, o senador Humberto Costa (PT-SE) disse que levará o caso ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas para que os órgãos apurem a denúncia.

“É muita incompetência do governo Bolsonaro. Estou entrando com representações ao MP do Tribunal de Contas e à Procuradoria Federal de Defesa dos Direitos do Cidadão para pedir a apuração das responsabilidades”.

Era só o que faltava: vacina vencida aplicada na população !! É muita incompetência do governo Bolsonaro. Estou entrando com representações ao MP do Tribunal de Contas e à Procuradoria Federal de Defesa dos Direitos do Cidadão para pedir a apuração das responsabilidades. — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 2, 2021





Este governo parece um castigo ao povo brasileiro. July 2, 2021

Suplente na mesma CPI, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que a denúncia revela que “o descaso com as vidas dos brasileiros não tem limites”. “Genocídio sem fim!”, declarou.

VACINA VENCIDA!



O descaso com as vidas dos brasileiros não tem limites. Genocídio sem fim! pic.twitter.com/POngA8n5SR — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) July 2, 2021

Presidente do PCdoB Maranhão, o deputado federal licenciado Márcio Jerry usou as redes sociais para criticar aquilo que chamou de ‘padrão Bolsonaro. “Era só o que faltava. Atraso na compra de vacinas, corrupção na compra de vacinas , e agora se sabe de vacinas vencidas aplicadas em milhares de pessoas. Só combinação de descaso e incompetência do governo Bolsonaro explica esse absurdo de aplicar 26 mil doses de vacinas vencidas”, definiu.

Era só o que faltava.

Atraso na compra de vacinas, corrupção na compra de vacinas , e agora se sabe de vacinas vencidas aplicadas em milhares de pessoas.

Padrão Bolsonaro. — Márcio Jerry 🇧🇷🇧🇷 (@marciojerry) July 2, 2021

Companheira de partido, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) lamentou que o presidente ‘siga matando os brasileiros’. “Primeiro recusou-se a comprar vacinas. Depois permitiu um esquema para superfaturar vacinas. E agora manda vacina vencida para o povo. Aqui mesmo, no Acre, chegaram várias doses de vacinas vencidas. Por isso a importância da decisão de hoje da PGR de pedir abertura de inquérito ao Supremo para investigar o escândalo das vacinas superfaturadas. Agora o presidente é um homem investigado”, disse, referindo-se à pedido do órgão enviado ao Superior Tribunal Federal (STF).

Guilherme Boulos usou a mesma rede para afirmar que “este governo é uma combinação de genocídio, corrupção e incompetência”, complementou o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Inacreditável! 26 mil brasileiros tomaram vacina fora da validade. Este governo é uma combinação de genocídio, corrupção e incompetência. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 2, 2021

Líder da bancada do PSOL na Câmara, Talíria Petrone referiu-se às mortes premeditadas pela presidência para definir a repulsa pela atual gestão brasileira. “Governo comprometido com negacionismo e morte faz assim: aplica 26 mil doses de vacina fora do prazo de validade. Quando a incompetência é projeto político, quem paga é o povo!”, escreveu.

No meio artístico, a denúncia também repercutiu. “Passando só pra lembrar que esse ‘país’ já foi referência em vacinação e hoje a pouca vacina que aplica tá vencida. Beijinhos científicos”, ironizou o músico Marcelo D2.

Passando só pra lembrar que esse “país” já foi referência em vacinação e hoje a pouca vacina que aplica tá vencida



Beijinhos científicos — Marcelo D2 (@Marcelodedois) July 2, 2021

Ex-aliado de Bolsonaro, o deputado estadual por São Paulo e autodeclarado pré-candidato a Governador do estado, Artur do Val (PSL) também usou a antiga referência nacional para definir a situação do país diante da crise sanitária.

“26 mil brasileiros foram vacinados com doses VENCIDAS. Quase mil doses de AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em São Paulo! O Brasil já foi símbolo internacional de vacinação, agora não conseguimos nem olhar a validade de nossos imunizantes”, criticou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.