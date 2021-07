Milhares no Brasil tomaram vacina AstraZeneca vencida contra Covid. Confira os lotes (veja aqui se você está na lista)

247 - Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, revela reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e acusado de chefiar um esquema de corrupção envolvendo o superfaturamento de imunizantes. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos).

A reportagem ainda acrescenta que depois aparecem Belém (PA), com 2.673, São Paulo (SP), com 996, Nilópolis (RJ), com 852, e Salvador (BA), com 824. As demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas, sendo que a maioria não passou de dez doses.

Além disso, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram. Não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas. O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

Quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado.

Confira os lotes:

4120Z001- VENCIMENTO - 29 DE MARÇO

4120Z00 - VENCIMENTO- 13 DE ABRIL

4120Z005- VENCIMENTO - 14 DE ABRIL

CTMA V501- VENCIMENTO- 30 DE ABRIL

CTMA V505 - VENCIMENTO- 31 DE MAIO

CTMA V506 - VENCIMENTO- 31 DE MAIO

CTMA V520 - VENCIMENTO- 31 DE MAIO

41207025- VENCIMENTO- 4 DE JUNHO

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.