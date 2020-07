Covid-19: Brasil ultrapassa 90 mil mortes e 2,5 milhões de casos

247 - O Brasil ultrapassou, nesta quarta-feira, 29, 90 mil mortes causadas pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Foram registrados novos 1.595 óbitos causados pelo vírus. O País também contabilizou, nas últimas 24 horas, 69.074 diagnósticos positivos para Covid-19. Desde o início da pandemia, já foram 2.552.265 casos registrados.

Tanto no caso das infecções, quanto no das mortes foi um novo recorde diário, mas foi causado pelo atraso do estado de São Paulo, que não divulgou os números na terça-feira, 28. Segundo o secretário estadual de Saúde de SP, Jean Gorinchteyn, o atraso foi resultado de "uma incompatibilidade no acesso a essas informações".

Nesta quarta, entretanto, uma nova notícia agradou o mundo em relação à pandemia. A primeira vacina contra Covid-19 em potencial da Rússia receberá aprovação regulatória local na primeira metade de agosto e será administrada a profissionais de saúde da linha de frente pouco depois, disse à Reuters uma fonte de desenvolvimento a par do assunto.

